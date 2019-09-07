Хабиб — Порье: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 242

Ведущий «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Роман Мазуров сделал прогноз на бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, который пройдет сегодня, 7 сентября, в Абу-Даби.



Ставка: досрочная победа Хабиба за 2.00.



«Борьба Хабиба настолько крута, что противостоять ей вряд ли способен кто-то из легкого веса. С одной стороны все ясно как день — держи дистанцию, пытайся попасть и не давай себя переводить. С другой все страждущие, что выходили с ним в клетку, неизменно терпели крах. Еще один момент — у Орла просто нечеловеческая выносливость. Судя по отголоскам, что долетают до нас из его тренировочного лагеря, Хабиб это просто кардио машина. Он никогда не устает, в спарринге всегда лезет на соперника все отведенное время, независимо от его веса. Перетерпеть такого задача, мягко говоря, не из легких.



Еще один нюанс. До поры одним из главных слабых мест в технике Хабиба считалась стойка. Но по мере того как рос сам Нурмагомедов, возрастал и уровень его ударки. С течением времени Хабиб к своей безумной борьбе, звериному кардио, бешеному контролю добавил еще и вполне сносную стойку. Он не стеснялся драться с такими признанными мастерами нокаутов как Майкл Джонсон, Эдсон Барбоза и, конечно, Конор. И давайте признаем, получалось это у Орла более чем достойно. Стоит оговориться — в стойке он начинал работать с соперниками в 3-4 раундах, когда они уже были серьезно измотаны борьбой, и, тем не менее, опасность отправиться в царство Морфея все равно была. И даже когда Хабиб пропускал, ему на помощь всегда приходила его крепкая «держалка».



Теперь про Дастина. Он очень долго ждал своего шанса, и вот наконец эта возможность представилась. У Порье были поражения, причем от парней, которых Хабиб уверенно прошел — это Майкл Джонсон и Конор Макгрегор. Но это никого не должно вводить в заблуждение. Дастин — парень с большими тестикулами, он, в отличие от Хабиба, не настолько вынослив, однако на характере способен драться до полного изнеможения, что уже бывало не раз. И конечно главный аспект, которого Хабибу стоит опасаться в первую очередь — у Порье очень сильная ударка, особенно бокс. От его кулаков пали многие крутые бойцы. В своем последнем бою Дастин вполне убедительно разобрался с Максом Холлоуэем. В стойке Порье будет для Хабиба наибольшей проблемой. Другой вопрос — как долго он сможет сохранять вертикальное положение.



Спрогнозировать ход этого боя нетрудно — Хабиб сразу пойдет вперед, будет давить, переводить, контролировать, бить, снова контролировать и опять бить. Если Порье позволит Хабибу оказаться сверху, то выбраться оттуда будет почти невозможно. Во всяком случае, предыдущие соперники россиянина разделили эту незавидную участь. Самый верный шанс Порье — постараться разбить Хабиба за первые раунды и не дать себя переводить. На бумаге все просто. Еще один момент — Дастин ничего не теряет. Победа впишет его в историю, поражение сделает одним из многих, кто не смог. От Хабиба ждут только одного, и это тоже давит. В любом случае Нурмагомедов фаворит, и он победит», — сказал Мазуров.



ТВ-трансляция боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на Первом канале будет доступна читателям «Чемпионата». Читайте также прогноз Алексея Махно и прогноз Эдуарда Вартаняна на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

