Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье: прогноз Александра Грозина на бой UFC

Российский боец Александр Грозин в интервью ютуб-каналу FightSpace дал прогноз на предстоящий поединок за звание чемпиона мира в лёгком весе UFC Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье.



Ставка: победа Хабиба по очкам за 3.15.



«Считаю, что победит Хабиб, так как он явный фаворит из-за борьбы, ни разу не проигрывал. Но не стоит забывать, что у Дастина Порье хорошая мотивация. Процентов 30 – на победу Порье. Это хорошее развитие для дивизиона: получается, Хабиб ни разу не проигрывал, доминировал над всеми, и интересно было бы посмотреть на победу Порье. Лично мне.



Буду болеть за Порье. Смотрю за бойцами, которые проигрывают. Они поднимаются заново, идут к своей мечте и за счёт поражений становятся только сильнее. Хабиб ни разу не проигрывал, он не знает, каково это, быть на дне. А Порье прошёл через многое, поэтому за него буду лично болеть. Потому что сам проигрывал и знаю, как тяжело подняться…



В стойке Порье прогрессирует от боя к бою. Он держит удар, и у него хороший удар. Если они начнут драться в стойке, у Порье есть очень большие шансы. Если Хабиб начнёт сразу бороться, а только потом перейдёт в стойку, когда устанет Порье, ему будет намного проще. Мне кажется, Порье нужно выматывать Хабиба и в поздних раундах решать бой.



По очкам победит Хабиб, но буду болеть за Дастина Порье. Мотивация сильно движет, поэтому у Порье есть шансы победить Хабиба, даже очень большие».



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