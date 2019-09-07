Эксперты назвали шансы признания боя Хабиб — Порье несостоявшимся
Сегодня, 7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с американцем Дастином Порье. Поединок в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби начнётся ориентировочно в 23:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на Первом канале.
Букмекеры принимают ставки на то, что бой объявят несостоявшимся. Поставить на подобное развитие событий можно с коэффициентом 25.0. Это примерно 4% вероятности. Сделать ставку на то, что бой признают состоявшимся, а его результат утвердит UFC, можно за 1.01. Это соответствует 96% вероятности.
Также читайте прогноз «Чемпионата» и обзор прогнозов экспертов на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в 23:00 по Москве 7 сентября.
Бой Хабиб – Порье могут признать несостоявшимся! Самый дикий прогноз года
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