Венесуэла — Россия: прогноз Владимира Гомельского на матч ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч мужского Кубка мира по баскетболу 2019 года Венесуэла — Россия.
Ставка: победа России с форой (-10,5) за 2.30, тотал более 151,5 очка за 2.20.
«8 сентября в Фошане сборная России сыграет с командой Венесуэлы. Россияне проиграли полякам, а венесуэльская команда вчистую уступила Аргентине. Таким образом, обе сборные лишились шансов пройти в четвертьфинал. А в олимпийскую квалификацию попали. Значит у тренеров есть возможность попробовать какие-то новые схемы, дать больше игрового времени тем, кто не получал его в ответственных встречах.
Я предполагаю, что обе команды будут играть без дополнительной психологической нагрузки и покажут современный баскетбол. У сборной Венесуэлы в её истории были лучшие времена, когда на чемпионате Америк команда попадала даже в полуфинал. Но эти времена позади и пришла пора строить новую команду. Решатся ли на это тренеры до квалификационного турнира к Олимпиаде-2020 или отложат это на потом? Во многом ответ на этот вопрос может дать матч Россия — Венесуэла.
Мой прогноз: победа сборной России с преимуществом более 11 очков, общий тотал: более 151 очка», — сказал Гомельский.
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