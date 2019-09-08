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Финляндия — Италия: прогноз Александра Аксёнова на встречу отбора Евро-2020

Финляндия — Италия: прогноз Александра Аксёнова на встречу отбора Евро-2020
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Комментатор и ведущий Александр Аксёнов дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы Финляндия — Италия.

Ставка: победа Италии с форой (-1) за 2.00.

«Отбор на чемпионат Европы — 2020 в самом разгаре, поэтому давайте сегодня поговорим о матче Финляндия — Италия. Финны играют дома и неплохо выступают в группе, отставая от итальянцев всего на три очка. Финляндия имеет очень неплохие шансы попасть на континентальное первенство. Такое с Финляндией случается нечасто.

Италия выглядит явным фаворитом, но в последних матчах команда не демонстрирует свои сильные стороны. Играет вальяжно, размеренно, как бы с позиции силы, мол, сколько бы нам соперник ни забил, мы всё равно забьём больше. Такое мы наблюдали в матче с Арменией, когда армяне играли в меньшинстве, могли выйти вперёд, но в итоге Италия выиграла со счётом 3:1. Думаю, что в этом матче будет что-то такое же. Италия спокойно начнёт эту игру, потом вкатится и наверняка победит. Может быть, победит с преимуществом в два мяча. Мой прогноз: победа Италии с форой (-1)», — сказал Аксенов.

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