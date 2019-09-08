Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Грузия — Дания: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020

Грузия — Дания: прогноз Георгия Черданцева на матч квалификации Евро-2020
Ставки 0

Футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 6-го тура отборочного цикла Евро-2020 Грузия — Дания.

Ставка: сборная Грузии забьёт за 1.90, победа сборной Грузии с форой "+1" за 1.80.

«Ситуация в группе непростая. У Швейцарии матч в запасе и на три очка меньше, чем у Дании. Грузия в число претендентов на выход из группы не входит, с командами такого уровня играет редко. Той же Швейцарии проиграли 0:2.

Однако накануне этого матча Грузия сыграла вничью с сильной сборной Кореи. Дании главное не проиграть в этом матче. Ничья вполне устроит, тем более что со Швейцарией второй круг играть дома», — сказал Георгий Черданцев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент