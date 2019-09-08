Испания – Фарерские Острова: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Испания – Фарерские Острова.



Ставка: во втором тайме Испания забьет больше голов, чем в первом за 1.90.



«Силы команд совершенно неравны, тут и говорить не о чем. Испания выиграла все 5 матчей квалификации, и нет никаких предпосылок, чтобы она оступилась дома в матче с аутсайдером группы. Маловероятно, что Фареры, проигравшие на днях дома Швеции 0:4, а ранее уступившие Мальте, смогут забить хотя бы один гол.



Тем не менее Испания может долго запрягать и теоретически ей может потребоваться время на то, чтобы взломать оборону гостей. Поэтому рискну предположить, что во втором тайме Испания забьёт больше голов, чем в первом. На это и предлагаю поставить».



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