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Испания – Фарерские Острова: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020

Испания – Фарерские Острова: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020
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Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Испания – Фарерские Острова.

Ставка: во втором тайме Испания забьет больше голов, чем в первом за 1.90.

«Силы команд совершенно неравны, тут и говорить не о чем. Испания выиграла все 5 матчей квалификации, и нет никаких предпосылок, чтобы она оступилась дома в матче с аутсайдером группы. Маловероятно, что Фареры, проигравшие на днях дома Швеции 0:4, а ранее уступившие Мальте, смогут забить хотя бы один гол.

Тем не менее Испания может долго запрягать и теоретически ей может потребоваться время на то, чтобы взломать оборону гостей. Поэтому рискну предположить, что во втором тайме Испания забьёт больше голов, чем в первом. На это и предлагаю поставить».

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