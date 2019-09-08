Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на финал US Open

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль в финале US Open.



Ставка: меньше 34,5 гейма за 1.75.



«Мужской финал – россиянин Даниил Медведев сенсационно пробился на последнюю стадию турнира, где сыграет не кем-нибудь, а с самим Рафаэлем Надалем.



Естественно, в этом матче Рафа идёт фаворитом, потому что он, во-первых, недавно обыгрывал Даниила Медведева на турнире в Монреале и особенно сил не затратил. Во-вторых, он выше стоит по рейтингу, у него больше титулов и опыта. Это понятно всем.



Конечно, очень хочется, чтобы Даниил Медведев навязал хоть какую-то борьбу, но есть небольшой нюанс — не любит Даня Медведев, когда ему накручивают мяч слишком высоко. У него вс`-таки техника заточена под низко стелющиеся удары. Даже несмотря на то что он высокого роста, ему удобнее играть именно так.



Рафа будет накручивать, забегать под одну руку, обострять игру. Он сейчас пытается подстроить свой теннис под хардовое покрытие, немножко поменял даже технику подачи – постоянно работает над собой Надаль. Сложно будет Медведеву навязать хоть какую-то борьбу, а хотелось бы. Я предполагаю, что будет сыграно меньше 34,5 гейма».



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