Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: прогноз «Чемпионата» на финал US Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль в финале US Open…



Ставка: первый сет результативнее второго за 2.24.



«Даниил практически с самого начала соревнований страдал от усталости и мелких травм, а потом ещё и повредил бедро. Он выступал нестабильно, брал медицинские тайм-ауты и несколько раз подумывал сняться. Но неизменно находил в себе продолжить борьбу и всякий раз побеждал. «Сейчас в моей игре появилась какая-то сила, и она помогает выигрывать эти безумные сеты и безумные матчи, которые два месяца назад я бы, наверное, проиграл», — говорит спортсмен.



Примерно то же самое получилось и в полуфинале с Димитровым. Россиянин не показал элитного тенниса, что косвенно видно по статистике. 47% попаданий первой подачей, 48% выигранных розыгрышей на втором мяче, всего 22 виннера на 40 невынужденных ошибок и низкая эффективность выходов к сетке (7 из 19).



Как правило, с такими показателями побеждать на поздних стадиях мэйджоров не удаётся. А Медведев выиграл в трёх сетах. Хотя в первой партии после быстрого брейка смотрелся хуже соперника. Но сумел удержаться в седле, добраться до тай-брейка и вырвать его. А дальше стало полегче.



После тяжелейших полутора месяцев Даниил не готов играть ровно и контролировать процент брака, но за счёт характера способен передушивать оппонентов. Но есть проблема – с Надалем одного характера не хватит. Именно испанец нанёс россиянину одно из двух поражений за последние шесть недель. Произошло это в финале Монреаля, где под сильный ветер Рафа уверенно взял титул (6:3, 6:0).



В полуфинале Надаль разобрался с Маттео Берреттини. Первый сет длился дольше часа, и итальянец едва не утащил тай-брейк, но всё же дрогнул. А второго шанса уже не дождался: стал чаще ошибаться во второй партии и в конце концов проиграл подачу, а третий сет и вовсе прошёл в одну калитку.



Уставшему Медведеву будет неимоверно тяжело затянуть поединок с испанцем. Скорее всего, поначалу россиянин навяжет борьбу, однако постепенно преимущество фаворита будет только расти. Мы бы выбирали между ставками «первый сет результативнее второго» за 2.24 и ТБ 9,5 гейма в первом сете за 2.02».

Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Прогноз: Рафа завершит сказку россиянина У Медведева появился настоящий чемпионский характер, но Надаля этим не удивишь.