Хабиб — Порье: результат боя по выигравшим ставкам букмекеров

Стали известны коэффициенты выигравших ставок на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на UFC 242 в Абу-Даби. Бой прошёл в субботу, 7 сентября, и завершился победой дагестанского бойца Нурмагомедова досрочно в 3-м раунде, после сдачи Порье вследствие удушения в партере. Американец практически не оказал сопротивления.



Коэффициент на победу Хабиба болевым или удушающим приёмом составил 2.50. Со ставки в 1 000 рублей игроки выиграли 2 500 рублей. Просто победа Нурмагомедова шла за низкий коэффициент 1.23 из-за высоких шансов события.



Поставить на победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в третьем раунде можно было с коэффициентом 10.00. Эта ставка принесла 10 000 рублей с 1000 рублей тем, кто её сделал. Намного меньше был коэффициент на то, что россиянин выйдет на бой в папахе — всего лишь 1.01. Практически 100% вероятность.



С огромным запасом выиграла ставка с коэффициентом 2.00 на то, что бойцы нанесут друг другу меньше 307 ударов. Итого было лишь 134 удара — 57 со стороны Дастина Порье, из них 37 попали в цель, и 77 от Хабиба Нурмагомедова, из них 54 в цель. Поставившие на это 1000 рублей спокойно забрали выигрыш в 2000 рублей. Такой же коэффициент букмекеры предлагали на то, что в бою будет 3 раунда или меньше.



Крупнейшей ставкой, о которой до боя стало известно «Чемпионату», стали 1 миллион 410 тысяч рублей на победу Хабиба Нурмагомедова над Порье.



Читайте также о шансах Хабиба закончить карьеру до конца 2019 года и о прогнозах и ставках экспертов на бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье, которых было много до его начала. Один из прогнозов с коэффициентом 10.0 выиграл!

