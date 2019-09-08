Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: прогноз Дарьи Левченко на финал US Open

Телеведущая Дарья Левченко дала прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль в финале US Open.
Ставка: победа Надаля за три сета за 2.09.
«Рафа находится в прекрасной форме, для него это уже пятый финал US Open, он готов побеждать. «Машина» — именно так отозвался про соперника Медведев, который впервые в карьере дошел до финала турнира «Большого шлема». Это наш первый соотечественник за 14 лет, кто добился подобного успеха. В 2005 году это удалось Марату Сафину, тогда он дошел до финала Astralian Open и выиграл его.
К сожалению, повторить успех Марата у Дани не получится. Дело не в том, что я в него не верю или он гораздо слабее Надаля. Просто у Медведева уже нет сил. Это логично. Сколько уже можно играть? Против Григора Димитрова уже было видно, что Медведев выступал на морально-волевых. Болгарин был свежее, носился, прыгал по корту как конь. Он не победил лишь из-за постоянных ошибок. Ну а Даня собрал последние силы и одержал победу.
Конечно, Надаль не позволит Медведеву быть хозяином на корте. Если испанец и будет допускать ошибки, то незначительные.
Надаль и Медведев встречались только один раз — в этом году в Монреале. Тогда испанец был сильнее — 6:3, 6:0. Думаю, что и в этот раз нас ожидает подобный сценарий. У Медведева нет сил. Мой прогноз — победа Надаля за три сета с коэффициентом 2.09», — сказала Левченко.
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