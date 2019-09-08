Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: прогноз Владимира Чаплыгина на финал US Open

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль в финале US Open.



Ставка: ИТ2Б (208,5 км/ч) максимальная скорость подачи за 1.85.



«На US Open 2019 Даниил Медведев прибавляет от матча к матчу, касается это и максимальной скорости подачи. В первых четырёх кругах данный показатель колебался от 206 до 207 км/ч. А вот в четвертьфинале против Вавринки российский теннисист разогнал мяч до 209 км/ч. В полуфинальном поединке против Димитрова максималка составила 212 км/ч.

Беречь силы в главном матчей своей жизни (по крайней мере сейчас он именно такой) нет никакого смысла. Наверняка в одну из своих подач Даниил вложится по полной программе. Тем более прогноз погоды обещает вечер без дождя, крыша стадиона будет открыта. При открытой крыше на огромных аренах теннисисты подают чуть быстрее, чем при закрытой.

Ещё один аргумент в пользу ставки на тотал больше – показатели Даниила Медведева на других хардовых турнирах «Большого шлема». Так, на Australian Open 2019 и US Open 2018 лучший на данный момент российский теннисист подавал максималку со скоростью 210-214 км/ч. Букмекер нам предлагает планку в 208,5 км/ч. Думаю, Даниил Медведев сможет её преодолеть».