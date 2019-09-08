Медведев — Надаль: ставки и коэффициенты букмекеров на финал US Open
Даниил Медведев стал первым российским финалистом турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за 14 лет. В 2005 году Марат Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом.
Медведев сразится за главный трофей US Open сегодня, 8 сентября. Его оппонентом будет испанец Рафаэль Надаль. Именно Рафаэль нанёс Даниилу одно из двух поражений за последние пять недель, разгромив его в финале «Мастерса» в Монреале со счётом 6:3, 6:0.
Букмекеры оценили шансы Медведева обыграть Надаля. Победа российского теннисиста оценена коэффициентом 5.00 (20%). Успех Надаля идёт за 1.20 (80%).
Поставить на то, что россиянин сумеет взять хотя бы один сет, можно за 1.89.
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