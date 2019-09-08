«Лудогорец» — ЦСКА: прогноз Иржи Ярошика на матч 19 сентября

Экс-футболист ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик поделился мнением о матче группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» — ЦСКА. Встреча пройдёт в Болгарии 19 сентября.



«Знаю, что в «Лудогорце» в последние годы играет много наемников. Там масса футболистов из Южной Америки. Особенного много бразильцев. Это будет непростое испытание для молодой команды ЦСКА. Посмотрим, кто будет лучше на этот день. Хочу, чтобы ЦСКА выиграл, но это будет сложный матч. Конечно, ЦСКА по силам выйти из этой группы с «Лудогорцем», «Ференцварошем» и «Эспаньолом». Пусть борются и выкладываются на сто процентов», — прокомментировал Иржи Ярошик в эфире YouTube-канала «Маза Вишневского».



Ранее Ярошик дал прогноз на чемпиона АПЛ в сезоне-2019/20.