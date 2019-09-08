«Интер» — «Славия»: прогноз Иржи Ярошика на матч 17 сентября

Экс-футболист ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик высказал мнение о матче группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Славия». Встреча состоится 17 сентября.



«Хоть я и бывший игрок «Спарты», но болею за весь чешский футбол и желаю «Славии» удачи. Им выпала самая тяжёлая группа что было возможно. Но именно о матчах с такими соперниками и мечтали футболисты и фанаты. Любое очко в такой группе будет для «Славии» достижением. Хотя некоторые чешские бывшие игроки и эксперты считают, что «Славия» сможет в такой группе набрать 5-7 очков. Думаю, они очень большие оптимисты. Хочу сказать, что в прошлом сезоне у «Славии» была очень хорошая команда, они здорово выступили в чемпионате Чехии и в Лиге Европы. Но с тех пор «Славия» продала двух ключевых игроков. Это оба основных центральных защитника. Это очень большая потеря для Лиги чемпионов. Их есть кем заменить на уровне чемпионата Чехии, но не на уровне Лиги чемпионов.



«Сан-Сиро» — это очень красивый стадион. Думаю, «Интер» в этом сезоне будет сильнее, чем в прошлом. Конечно, «Интер» фаворит матча, а «Славия» может только показать, что тоже умеет играть в футбол и никого не боится», — прокомментировал Иржи Ярошик в эфире YouTube-канала «Маза Вишневского».



Ранее Ярошик дал прогноз на чемпиона РПЛ в сезоне-2019/20.