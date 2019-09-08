Россия — Казахстан: прогноз Дениса Казанского на игру отбора Евро-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 6-го тура квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года Россия — Казахстан. Встреча в Калининграде начнётся 9 сентября в 21:45 мск.
Ставка: Россия выиграет и не пропустит за 1.75.
«Думаю, сборная России без проблем обыграет Казахстан. Команда Черчесова, как мы видели, не испытала серьёзных трудностей в матче с Шотландией, которая, казалось, преобразилась при Стиве Кларке.
Россия ни разу не пропускала в очных противостояниях с Казахстаном. Последний матч команд, как мы помним, закончился разгромной победой коллектива Черчесова.
Казахстан регулярно сталкивается с серьёзными проблемами в гостевых встречах. Поэтому мне представляется, учитывая статус соперника Казахстана и его гостевую форму, что здесь стоит заиграть «П1 всухую», — сказал Казанский.
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