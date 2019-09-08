Ставка на Хабиба с коэффициентом 8.0 принесла клиенту букмекера 720 тыс. рублей

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой с американцем Дастином Порье. В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.



Этот результат принес крупную сумму клиенту БК «Лига Ставок». Игрок поставил 90 тыс. рублей на победу Нурмагомедова в третьем раунде поединка. Букмекер оценил вероятность такого исхода коэффициентом 8.0. Таким образом, на выплату клиент букмекерской компании получил 720 тыс. рублей.



Другой клиент БК «Лига Ставок» поставил 2 млн рублей на любую победу Хабиба с коэффициентом 1.18. Успех российского бойца принес ему чистый выигрыш в размере 360 тыс. рублей. На выплату клиент БК получил 2 360 000 рублей.



Хабиб поставил на колени букмекеров. Наш чемпион разоряет конторы Как менялись котировки до боя, что происходило в лайве и какие ставки сыграли. Обо всём по порядку.