Букмекеры: объём ставок на бой Хабиб — Порье был на 250% выше матчей РПЛ

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой с американцем Дастином Порье. В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.



Букмекеры приняли огромное количество ставок на поединок. По словам заместителя генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максима Афанасьева, объём ставок на бой на 255% превысил объём среднестатистического матча РПЛ сезона-2019/20. При этом бой Хабиба против Порье 65% уступил бою Нурмагомедова против Конора Макгрегора.



В БК «Фонбет» объём ставок на бой Хабиба с Порье был меньше, чем на бой против Макгрегора. Но по объёму ставок бой в два раза опередил матч отбора Евро-2020 Шотландия — Россия.

Хабиб поставил на колени букмекеров. Наш чемпион разоряет конторы Как менялись котировки до боя, что происходило в лайве и какие ставки сыграли. Обо всём по порядку.