Букмекеры понесли убытки из-за победы Хабиба над Порье

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой с американцем Дастином Порье. В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём. Этот исход боя принес букмекерам убытки.



По словам заместителя генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максима Афанасьева, сумма выплат превысила сумму ставок на 7.5%.



«Потери могли быть серьезнее, если бы Майрбек Тайсумов одержал верх в другом поединке UFC 242, против Карлоса Феррейра, многие клиенты объединяли в экспрессы победы наших бойцов», — подчеркнул специалист.



Маркетинг-директор БК «Фонбет» Алина Якиревич также отметила, что клиенты компании получили прибыль по итогам боя.



«Более 90% ставок было на победу Хабиба Нурмагомедова, и в пре-матче и в лайве. Хабиб одержал уверенную победу в третьем раунде, а вместе с ним и наши клиенты. И получили большие выигрыши», — отметила Якиревич.

Хабиб поставил на колени букмекеров. Наш чемпион разоряет конторы Как менялись котировки до боя, что происходило в лайве и какие ставки сыграли. Обо всём по порядку.