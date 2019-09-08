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Медведев — Надаль: когда и во сколько трансляция, прогнозы на кого ставить

Медведев — Надаль: когда и во сколько трансляция, прогнозы на кого ставить
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Матч российского теннисиста Даниила Медведева и испанца Рафаэля Надаля в финале турнира «Большого шлема» US Open 2019 пройдет в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени. Игра стартует не раньше 23:00 мск. Медведев и Надаль сыграют на харде корта «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Текстовую трансляцию матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль в финале US Open 2019 для вас проведет «Чемпионат». Уже сейчас вы можете следить за событиями вокруг матча в лайве нашего сайта. Телевизионную трансляцию матча проведет «Первый канал». Ее начало также запланировано ориентировочно на 23.00 по Москве.

В своих прогнозах на игру Даниила Медведева и Рафаэля Надаля мы рекомендуем ставить на то, что первый сет выйдет результативнее второго по количеству геймов, и количество геймов в первом сете составит 10 или больше. Но также выделяем 5 причин сделать ставку на победу Медведева над Надалем в финале US Open 2019.

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