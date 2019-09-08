Победа Хабиба над Порье принесла клиенту букмекера 400 тыс. рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 2 млн рублей на победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Коэффициент такого пари составил 1.20.



В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём. Таким образом, ставка клиента букмекера оказалась успешной. На выплату он получил 2,4 млн рублей. Чистый выигрыш составил 400 тыс. рублей.



В БК «Фонбет» отметили, что эта ставка оказалась самой крупной из всех принятых компанией на бой между Нурмагомедовым и Порье. А вот крупнейшей ставкой, которая проиграла, стало пари на сумму 300 тыс. рублей. Игрок ставил эту сумму на то, что в бою будет минимум 4 раунда.

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