Победа Хабиба над Порье принесла клиенту букмекера 400 тыс. рублей
Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 2 млн рублей на победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Коэффициент такого пари составил 1.20.
В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём. Таким образом, ставка клиента букмекера оказалась успешной. На выплату он получил 2,4 млн рублей. Чистый выигрыш составил 400 тыс. рублей.
В БК «Фонбет» отметили, что эта ставка оказалась самой крупной из всех принятых компанией на бой между Нурмагомедовым и Порье. А вот крупнейшей ставкой, которая проиграла, стало пари на сумму 300 тыс. рублей. Игрок ставил эту сумму на то, что в бою будет минимум 4 раунда.
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Как менялись котировки до боя, что происходило в лайве и какие ставки сыграли. Обо всём по порядку.
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