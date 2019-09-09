Россия – Казахстан: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура квалификации Евро-2020 Россия – Казахстан.



Ставка: Россия забьёт минимум 3 мяча за 2.00.



«Сборная России великолепно проявила себя в матче против Шотландии, показала качество игры и характер, что, конечно, было очень важно. Что касается будущего, понятно, что команда Станислава Черчесова почти квалифицировалась на чемпиона Европы. И очевидно, что у сборной России великолепное настроение – сложился великолепный коллектив.



И мне кажется, что у сборной России есть все шансы продолжать в таком же духе двигаться дальше. Матч с Казахстаном проблемным стать не должен. Преимущество на стороне у наших очевидное, плюс играем дома, на новом стадионе в Калининграде. Поэтому, уверен, будет задача порадовать болельщиков.



Поэтому мой прогноз – индивидуальный тотал сборной России больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.

Россия – Казахстан. Прогноз: Черчесов гений! Раскатаем «ястребов» одной левой Россия продолжит уничтожение Казахстана, начавшееся в Нур-Султане. Дзюба с компанией снова зажгут.