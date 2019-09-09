«Витязь» — «Динамо» (Москва): прогноз Дениса Казанского на встречу КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Динамо» (Москва).



Ставка: победа «Витязя» с учётом ОТ за 1.89.



«Континентальная хоккейная лига разогревается, и это красиво. Правда, уже случилась первая отставка, и не без участия «Витязя». «Витязь» обыграл «Магнитку» со счётом 2:0. Таким образом, Яндача подвинули, а на его место пришёл Илья Воробьёв. Это не имеет отношения к матчу «Витязь» — «Динамо» (Москва).



«Динамо» добыло три победы всё время со счётом 3:2, но каждый раз очень натужно. Посмотрите на игру с московским «Спартаком». Там тоже было много приключений. Если бы не судья, если бы он не купился на падение Шипачёва, то, наверное, в овертайме всё было бы не так очевидно. А так, «Динамо» победило и набрало свои очки.



В любом случае «Витязь», что на предсезонных турнирах, что в Челябинске и в Магнитогорске, показал содержательный хоккей. Мне кажется, что первая домашняя встреча дома может завершиться победой этой команды. Я бы рискнул и присмотрелся к ставке на победу «Витязя», — сказал Казанский.



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