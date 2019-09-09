Азербайджан — Хорватия: прогноз Эльвина Керимова на квалификацию Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы—2020 Азербайджан — Хорватия.
Ставка: Хорватия не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.06.
«Хорваты в прошлом туре одержали первую крупную победу в этом отборе и вышли на лидирующую позицию в группе. Причём на выезде были разгромлены со счётом 4:0 словаки — конкуренты команды Златко Дальича в борьбе за выход на Евро. Пожалуй, только после поражения от венгров финалисты последнего чемпионата мира поняли всю серьёзность мероприятия под названием «Квалификация к чемпионату Европы».
Расслабляться хорваты больше не должны. Выезд в Азербайджан в гости к аутсайдеру группы вряд ли станет совсем уж лёгкой прогулкой для фаворита, но на классе Хорватия побеждать должна. Учитывая то, как много Азербайджан пропускает на своём поле (8 голов в 2 матчах), я рискну поставить не только на то, что хорваты не проиграют, но и на тотал голов больше 2,5», — сказал Керимов.
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