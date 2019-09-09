Россия — Казахстан: прогноз Ильи Казакова на встречу отбора Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Россия — Казахстан.



Ставка: Россия выиграет оба тайма за 2.30.



«Казахстан ещё ни разу не забивал России — три матча, ноль голов, 10 пропущенных. Если вынести за скобку экспериментальный товарищеский матч сборной Юрия Красножана, то Россия всегда против соседей играла сверхуспешно. Не вижу ни одной причины, после великолепной по качеству игры в Глазго, чтобы казахи переломили вот эту ситуацию. Все ставки верные и понятные, но вот коэффициенты, к сожалению, небольшие.



Я бы предложил играть на то, что Россия выиграет каждый из таймов, на то, что казахи не забьют, на то, что российские футболисты забьют больше 3,5 гола в этой игре, и на гол Дзюбы. Последнее предложено с учётом того, что девять мячей, которые отделяют Артёма от рекорда среди российских бомбардиров национальной команды, принадлежащего Александру Кержакову, — не такая большая пропасть. Дзюба сверхмотивирован, и команда на него играет более чем охотно. Поэтому такие ставки», — сказал Казаков.

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