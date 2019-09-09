Польша — Австрия: прогноз Дениса Казанского на игру квалификации Евро-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 6-го тура квалификационной кампании чемпионата Европы 2020 года Польша — Австрия. Встреча начнется 9 сентября в 21:45 мск.



Ставка: победа Польши за 2.00.



«Важнейшая игра для польской сборной после совершенно неожиданного поражения от Словении (0:2). Австрия, в свою очередь, разгромила Латвию. Но не думаю, что стоит обманываться этим результатом, а стоит посмотреть, как австрийцы играют против больших команд — и здесь большие проблемы.



Польша дома хороша. В квалификационной кампании чемпионата мира-2018 у поляков было 8 побед в 10 матчах. в текущем отборе Евро-2020 сборная Польши одержала 2 победы с общим счетом 6:0.



Австрия на выезде регулярно сталкивается с проблемами. Нужно еще вспомнить, что в австрийцы уже проиграли полякам у себя дома в этом отборе.



Подводя итоги, думаю, победа Польши здесь прогнозируется достаточно легко», — сказал Казанский.



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