Медведев — Надаль: результат финала US Open 2019 по ставкам букмекеров

Стали известны коэффициенты выигравших ставок на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль в финале US Open 2019. Матч прошёл в ночь с 8 на 9 сентября мск в Нью-Йорке и завершился победой испанца в пяти сетах — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Медведев проигрывал 0:2 по партиям, смог переломить ход игры и добраться до пятого сета, но в решающем игровом отрезке испанец был сильнее.



Коэффициент на победу Надаля составил 1.20. Таким образом, со ставки в 1000 рублей можно было выиграть всего 200 рублей: испанец был явным фаворитом матча. Куда выше был коэффициент на успех Надаля в пятой партии. Поставить на такое развитие событий можно было за 7.00. При ставке в 1000 рублей на выплату можно было получить 7000 рублей.



Правильный выбор сделали игроки, поставившие на то, что Медведев возьмет хотя бы сет. Поставить на этот исход можно было за 1.72. Сделать ставку на то, что россиянин возьмет две партии, можно было за 3.10. Таким образом, при ставке в 1000 рублей прибыль составила бы 2100 рублей.



С огромным запасом сыграли ставки на ТБ геймов, сделанные в прематче. Основной тотал, который букмекеры предлагали на эту встречу, был на отметке 33,5 гейма. Сделать ставку на то, что встреча продлится больше этой отметки, можно было за 1.88.



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