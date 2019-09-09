Эстония — Нидерланды: прогноз Романа Нагучева на матч отбора Евро-2020

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч 6-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Эстония — Нидерланды.



Ставка: победа Нидерландов с форой (-3) за 2.20.



«Сборная Эстонии в этом отборочном турнире играет хуже, чем обычно: проиграла Беларуси у себя дома, уступила 0:8 сборной Германии. У эстонцев ещё восемь лет назад было очень неплохое поколение, а сейчас команда просто разваливается. В предстоящем матче сенсации ждать не приходится. Голландцы на фоне победы над сборной Германии и сейчас должны выступить неплохо. Хотя это будет гостевая игра, в которой голландцы постараются сэкономить как можно больше сил потому, что у ведущих игроков будут важнейшие матчи в еврокубках и в национальных чемпионат — это раз.



Во-вторых, впереди у Голландии очень сложные игры со сборной Северной Ирландии, которая сейчас возглавляет их группу. Поэтому мне кажется, что в такой ситуации лучше выбрать победу сборной Нидерландов и тотал больше 3,5 гола. Мне кажется, что голландцы выиграют со счётом 4:0 и проблем у них в этой игре не будет. Либо победа сборной Голландии и тотал больше 3,5, либо их победа с форой (-3) — вот такие два варианта я предлагаю», — сказал Нагучев.

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