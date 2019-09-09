Россия — Казахстан: прогноз Виктора Гусева на игру квалификации Евро-2020

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на отборочный матч Евро-2020 сборных России и Казахстана.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.38.



«Сенсационная победа у Казахстана была на своём поле над Шотландией. Там, конечно, сыграли свою роль два быстрых мяча в ворота Шотландии, недооценка шотландцами своего соперника, непривычное для сборной Шотландии искусственное футбольное поле. Ничего подобного не будет в матче с Россией, потому что играем мы на нашем поле.



Не будет недооценки, я думаю. И поле будет естественное, более привычное для нас. То, что мы выиграли у Казахстана на их поле со счётом 4:0, говорит ли это о многом? Ну, быстрый гол Черышева, который вынудил соперника раскрыться, да и автогол, который нам помог. Я не хочу сказать, что при других каких-то этот матч мог бы закончиться не в нашу пользу, но всё равно нужно вспомнить, что было, и не настраиваться на разгром сборной Казахстана в Калининграде. Хотя в Казахстане, конечно, футбол на стадии подъёма, и команда сборной стремится попасть на чемпионат Европы, три раза они были в отборочном турнире, но пока ни разу не попадали.



А сейчас, конечно, желание у них есть, тем более что они опережают шотландцев, стоят на третьем месте в турнирной таблице и, я уверен, считают себя реальными претендентами на путёвку – второе место в группе. Две победы и два поражения у сборной Казахстана, бельгийцам они проиграли 0:3 в гостях.



На что я поставлю? Конечно, я уверен, что наши будут владеть инициативой, наши забьют. Но мне кажется, что, забив, футболисты нашей сборной не полезут добивать соперника. Я думаю, что не такое у них сейчас физическое состояние и не будет такого стремления лезть вперёд у нашей команды по разным причинам. Наши будут довольны такой простой, даже скромной, победой над соперником на своём поле. Я, наверное, буду из этого исходить и скажу, что в матче Россия – Казахстан тотал будет меньше 2,5. Букмекеры предлагают на такую ставку коэффициент 2.40», — сказал Гусев.

Россия – Казахстан. Прогноз: Черчесов гений! Раскатаем «ястребов» одной левой Россия продолжит уничтожение Казахстана, начавшееся в Нур-Султане. Дзюба с компанией снова зажгут.