Аналитики оценили шансы Медведева выиграть US Open 2020

В ночь с 8 на 9 сентября по московскому времени россиянин Даниил Медведев в финальном матче US Open уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и продолжалась 4 часа 50 минут.



После этого турнира Медведев стал четвёртой ракеткой мира. Букмекеры принимают ставки на то, что в следующем году россиянин всё-таки сможет выиграть US Open.



Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 15.0. Это примерно 5% вероятности. Выше аналитики оценили только шансы Новака Джоковича (2.5, 31%), Рафаэля Надаля (5.0, 17%) и Роджера Федерера (7.0, 13%). По оценке экспертов, одинаковые шансы с Медведевым у восстанавливающегося после серьёзной операции на бедре Энди Маррея.



Российские теннисисты не играли в финалах турниров «Большого шлема» с 2005 года, когда Марат Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале Федерера, и стал чемпионом.