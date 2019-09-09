Эксперты оценили шансы Хабиба в бою с Фергюсоном

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой с американцем Дастином Порье. В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.



Россиянин во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв.



По словам президента UFC Дэны Уайта, следующий в очереди на бой с Хабибом — Тони Фергюсон. Их поединок срывался уже четырежды. Так, весной 2018 года Фергюсон получил серьёзную травму колена. Букмекеры принимают ставки на бой.



Хабиб — фаворит возможного поединка. Поставить на его победу можно за 1.40. Это соответствует вероятности 68%. Сделать ставку на успех Фергюсона можно с коэффициентом 2.98 (32%).

Мейвезер, Конор или Фергюсон? Кто следующим отхватит от Хабиба У россиянина хватает интересных вариантов на ближайшее будущее.