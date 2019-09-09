В центре Москвы рекламируют договорные матчи. Что это было?
В центре Москвы, на Большой Дорогомиловской улице на тротуаре появилась реклама сайта по продаже договорных матчей.
Ресурс, который рекламируют, действительно существует. Судя по информации, представленной на сайте, портал создали в 2019 году. На сайте продают результаты якобы договорных матчей. Преимущественно это футбольные поединки ФНЛ и ПФЛ, разбавленные матчами чемпионатов Беларуси и Казахстана, а также Высшей хоккейной лиги. За исход якобы договорного матча мошенники просят 20 тыс. рублей.
«Чемпионат» предупреждает: не верьте мошенникам. Читайте о том, как разводят на деньги мошенники — «информаторы», продающие исходы якобы договорных матчей, в нашем материале. Также мы написали о всех 7 способах развода в ставках на спорт.
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