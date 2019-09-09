Эксперты назвали шансы Сафина получить ТЭФИ за финал US Open 2019

В ночь с 8 на 9 сентября по мск Даниил Медведев в пяти партиях уступил Рафаэлю Надалю в финале US Open 2019 — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Матч в прямом эфире показывал Первый канал, одним из комментаторов был известный в прошлом российский теннисист Марат Сафин.



Своим комментарием Сафин покорил сердца любителей спорта. В социальных сетях появились миллионы восторженных отзывов о работе бывшего теннисиста и даже призывы вручить ему приемию ТЭФИ за комментарий матча Медведев — Надаль. БК «Лига Ставок» открыла линию на будущее Сафина в комментаторской среде.



Поставить на то, что Сафин получит ТЭФИ, можно с коэффициентом 3.0. Это примерно 31% вероятности. Сделать ставку на то, что Марат останется без премии, можно за 1.34 (69%).



Кроме того с коэффициентом 10.0 (10%) можно сделать ставку на то, что Сафин войдёт в штат Первого канала до 31 декабря 2020 года. А за 20.0 (5%) можно поставить на то, что бывший теннисист прокомментирует хотя бы один из матчей футбольного Евро-2020.

Медведев – будущее российского тенниса? Пока он слишком слаб «Шансов почти нет». Эксперты оценили перспективы Даниила на турнирах «Большого шлема» в 2020 году.