Аргентина — Сербия: прогноз Владимира Гомельского на ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч 1/4 финала мужского Кубка мира по баскетболу 2019 Аргентина — Сербия.



Ставка: ТМ 157,5 очка за 2.65.



«Аргентина выиграла все 5 матчей. Самым сложным оказался матч против сборной России (69:61). Команда у тренера Эрнандеса опытная, с очень сильной задней линией: Кампаццо (один из сильнейших разыгрывающих на турнире), Лапровиттола, Вильдоса. Все они изобретательны, стабильно бросают из-за дуги, отлично переводят игру от защиты к нападению.



Есть ещё и высокорослый атакующий защитник Бруссино, которого тренер использует в качестве ролевика. Есть два сильных лёгких форварда: Гарино и Дек. Последнему приходится часто исполнять обязанности 4-го номера. У обоих отличные броски и хорошие навыки борьбы за отскок.



Есть неувядающий ветеран Луис Скола. Скорость уже не та, но свои подборы, передачи делает исправно. Кроме того, в Китае у Сколы прорезался дальний бросок. Единственный мастеровитый центр — Делиа — не так опасен в атаке, но в защите играет надёжно. Получается, что немолодая Аргентина играет в 8 человек.



Сербия неожиданно для меня проиграла матч Испании — 69:81. Хотя состав у тренера Саши Джорджевича очень сильный. Два равных по полезности разыгрывающих, Йович и Мицич. Несомненный лидер команды — атакующий защитник Богданович, которого меняет специалист по защите Гудурич. Два непохожих по манере лёгких форварда Лучич и Симонович. Мощный форвард Бьелица, немного слабее его сменщик Бирчевич.



И 4 центровых: Йокич, Марьянович, Милутинов и Радулица. Тренер Джорджевич может рассчитывать на глубину ротации, на успешную игру в атаке не только от Богдановича и Бьелицы, но практически от любого другого игрока. Его команда легко выигрывает свой щит и умеет переходить в быстрые прорывы», — сказал Гомельский.



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