Литва — Португалия: прогноз Ильи Казакова на отборочную встречу Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Литва — Португалия.
Ставка: победа Португалии минимум в 3 мяча за 2.00.
«Сегодня снова говорим об одном из матчей отборочного турнира к Евро-2020: Литва — Португалия. Мне кажется, что здесь лучшая ставка, которую можно сыграть в расчёте на весомый выигрыш, это ставка, которую даёт контора «Фонбет» на фору в 2,5 мяча против литовцев.
Её надо брать. Коэффициент очень высокий. Судя по тому, как Литва и Португалия сыграли свои последние матчи, эта ставка должна обеспечить вам неплохие деньги.
Литва — очень слабая сборная. Причём чем дальше, тем больше у этой прибалтийской команды сложностей с реализацией, атакующей игрой и действиями в обороне.
Португалия в матче с Сербией просто восхитила. Я не ожидал, что они смогут забить четыре мяча. Мне кажется, что после такой игры Португалия не ограничится 1 или 2 мячами в ворота Литвы.
Надо играть на фору в 2,5 мяча. Надо брать верх в этом матче. Португалия выиграет оба тайма, и Роналду забьёт. Всем удачи, а Литве и её болельщикам терпения и сил», — сказал Казаков.
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