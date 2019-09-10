Испания — Польша: прогноз Владимира Гомельского на матч ЧМ-2019 по баскетболу

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч 1/4 финала мужского Кубка мира по баскетболу—2019 Испания — Польша.



Ставка: победа Испании минимум в 14 очков за 1.66.



«Испания идёт без поражений — 5-0, у тренера Скариолы опытная и умелая команда. У него игрок-лидер Льюль используется как 6-й номер. А в старте выходит Рубио и кто-то из опытной пары Рибас или Фернандес. Очень высокая передняя линия. Основной центр Марк Газоль, два брата Эрнангомеса (Хуан и Гильермо — оба из НБА), Клавер, Ориола — все получают достаточно продолжительные игровые отрезки.



Реже на площадке появляются разыгрывающий Колом, форварды Рабаседа и Бейран. С Газолем за спиной испанцы могут позволить себе агрессивно играть в защите на периметре.



Польша обыграла сборную России в очень напряжённом и равном матче за счёт фантастической мотивации всех игроков. Конечно, выбор у американского тренера поляков Тейлора не так велик. Однако стартовая линия на периметре очень хороша: разыгрывающий Слотер (натурализованный американец), Вачиньский и лёгкий форвард Понитка могут создать сложности любому сопернику.



У мощного нападающего Цела есть и дальний бросок. А меняет его хитрый Кулиг. Вот в центре есть только опытный Адам Хрицанюк. Тейлор может ещё рассчитывать на разыгрывающего Кошарека и легкого форварда Соколовского. Мне кажется, для успешной игры с Испанией этого недостаточно», — сказал Гомельский.



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