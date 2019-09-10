Литва – Португалия: прогноз Жорди Гратакоса на матч квалификации Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Литва – Португалия.
Ставка: победа Португалии в обоих таймах за 1.85.
«После победы Португалии в матче с Сербией можно однозначно сказать, что внутри португальского коллектива прекрасная атмосфера. Разумеется, ведь эта победа вернула португальцев в борьбу за высшие места в группе. Да, по-прежнему в группе лидирует Украина с 13 очками, поэтому важно литовцев всё-таки побеждать – расслабляться рано.
Я думаю, этот матч получится простым для Португалии, потому как у неё есть находящиеся в прекрасной форме Гедеш, Роналду, Феликс, Сильва из «Манчестер Сити».
Я ставлю на чистую победу Португалии и уверен, что она выиграет каждый из таймов, а Литва даже не сможет забить», — сказал Гратакос.
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