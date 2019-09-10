Англия — Косово: прогноз Ильи Казакова на игру отбора Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Англия — Косово.



Ставка: ничья в первом тайме за 3.30.



«Великолепная Англия против Косово, которое, к удивлению многих, в этой группе пока является одним из претендентов на попадание в финальную часть чемпионата Европы. Матч любопытный, в котором, я думаю, какие-то представления о силе сборной Косово мы более точные получим. Эта команда идёт так высоко, потому что с англичанами пока не играла. И вот наконец наступил момент, когда главный фаворит группы и один из самых главных претендентов на победу на Евро-2020 дома сыграет против соперника, который смотрится достаточно неплохо.



Я думаю, что Англия выиграет легко, но не разгромно. Предлагаю взять, опять же исходя из результатов англичан против таких команд, как Хорватия, Нидерланды, Швейцария, ставку менее 2,5 гола, понимая, что, может быть, это прозвучит странно, потому что Косово близко ни к одной из названных мною сборных не подошло. Мне кажется, что это команда, которая будет играть до гола, до первого пропущенного мяча очень упрямо и упорно. Англичанам обыграть такого соперника без разгрома должно быть не самой лёгкой, но и не самой сложной задачей. Поэтому мой прогноз — победа Англии в матче, ничья в первом тайме, попробую такой прогноз ещё дать, и тотал менее 2,5 гола», — сказал Казаков.

Англия – Косово. Прогноз: Кейн и компания учинят новый разгром Эксперты продолжают сомневаться в мощи сборной Англии, на чём мы и постараемся сыграть.