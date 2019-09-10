СКА — «Сибирь»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Сибирь».



Ставка: минимум 6 шайб за 2.21.



«Сибирь» и СКА сыграют между собой в Петербурге. Для СКА это первая домашняя игра, для «Сибири» наконец-то начинается выезд. До этого было три домашних матча. Разные соперники по калибру и разные результаты. Приехал «Салават» и показал, на что «Юлаев» способен и на что «Сибирь».



В этом плане у СКА тоже разнородная ситуация. В Екатеринбурге команда просто сгорела, причём по делу. Мы видели предыдущие две встречи, там были победы — и тоже по делу. В любом случае здесь калибр команд несопоставим. СКА на своём поле всегда мощный. Ещё я бы обратил внимание на то, что в Петербурге СКА и «Сибирь» играют результативно.



В Новосибирске получается по-другому: 3:0 победил СКА, и 1:0 победила «Сибирь». Сейчас игра будет в Петербурге, а после выезда и поражения от «Автомобилиста» хоккеистам СКА надо быть бодрыми и весёлыми. Думаю, что верх в этом матче гарантирован. Тотал 5,5 шайбы — нормальный, от которого можно оттолкнуться», — сказал Казанский.



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