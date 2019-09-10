Англия – Косово: прогноз Александра Неценко на квалификационный матч Евро-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы—2020 Англия – Косово.



Ставка: победа Англии и минимум 4 мяча в матче за 2.19.



«Косово в настоящий момент — самая прогрессирующая сборная Европы, у которой за плечами 15-матчевая беспроигрышная серия (+10=5). Однако команда швейцарского специалиста Бернарда Шалланда не часто за этот период встречалась с серьёзными соперниками, а если это и происходило, то на уровне товарищеских встреч. Впрочем, опасаться её Англия, как ни странно, будет. И это для нас хорошо, поскольку в таблице эти команды сейчас разделяет всего одно очко.



То есть Англия будет играть всерьёз против Косово у себя дома и не будет спешить с выбором экспериментального состава. Коэффициенты на победу Англии и даже на 3 гола британцев в этом матче малы. Поэтому будем искать что-то ещё. В победе Англии, конечно, сомнений нет. Только что косовары обыграли Чехию без трёх ведущих игроков в составе, но соотечественники Петра Чеха сейчас не представляют серьёзной угрозы никому.



Однако с Англией потеря лучшего снайпера сборной Рашицы, левого защитника Коллоли и атакующего хавбека Зенели точно скажется. Хотя Косово терять нечего, и они точно постараются осложнить жизнь британцам. За поражение их никто корить не будет. Я бы играл на тотал больше 3,5 и победу Англии. Объясняю, почему. Британцы в каждом из трёх матчей квалификации Евро забивали минимум четыре мяча. Кроме того в 4 из последних 5 игр команды Саутгейта пробивался тотал 3,5. У Косово же пробивался тотал 3,5 в 5 из последних 7 встреч», — сказал Неценко.

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