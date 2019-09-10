Черногория — Чехия: прогноз Ильи Казакова на отборочный матч Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Черногория — Чехия.



Ставка: победа Чехии в первом тайме за 2.85.



«Черногорцы пропускают в каждом матче этого цикла. Наряду с болгарами у них одна из худших защит пока в квалификации Евро-2020 из команд, которые ну уж совсем окончательными аутсайдерами в Европе не являются. Исходя из всего вышесказанного, вспоминая матч между этими соперниками в Чехии, где хозяева разгромили черногорцев со счетом 3:0, мне кажется, что ставить надо на победу чехов в первом тайме. Думаю, там тоже в пользу гостей все должно сложиться достаточно удачно, потому что чехи начинают эмоционально и мощно, стараясь играть в более высоком темпе, чем их соперники. У черногорцев пока нет побед в этой отборочной группе, а у чехов нет ничьих. Мне кажется, после этого матча эта статистика не должна измениться.



Единственное, я бы поставил на гол Черногории. Команда старается относиться бережно к своим моментам, и, на мой взгляд, такой шанс забить дома чехам все-таки должен быть реализован. Предвижу победу Чехии, которая черногорцев обыгрывала всегда. Если и рискнуть сделать прогноз на счет, то попробую поставить 2:1. Потому что Чехия играет неплохо, ну а в марте они умудрялись даже сборной Бразилии забить».



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