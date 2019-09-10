Франция – Андорра: прогноз Александра Неценко на матч квалификации Евро-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы—2020 Франция – Андорра.



Ставка: Франция забьёт меньше 6 голов за 1.52.



«Франция, конечно, выиграет. Но всерьёз подводить базу под этот матч, анализировать шансы бессмысленно. Вспомним, что команда Дидье Дешама без Мбаппе и Погба спокойно забила Албании по 2 мяча в каждом из таймов и положила в копилку 3 очка. Андорра ничем не может помешать французам, хотя в нынешнем отборочном цикле эта команда на выезде оба раза проиграла только по 0:1 – Молдавии и только что Турции, которая забила победный мяч на 89-й минуте.



Но таких конфузов с Францией не будет. Я не вижу возможностей у Андорры забить. Но обращу внимание, что в последний раз больше 4 голов за матч она пропускала в октябре 16-го года. За 24 матча андоррцы потерпели 7 разгромов, но больше 4 мячей не пропускали. И все эти разгромы были сухими. Франция забивала за матч больше 4 голов в последний раз в июне 17-го года – Парагваю в товарищеской встрече. С той поры действующие чемпионы мира провели 32 игры, не превышая индивидуальный тотал 4. Моя версия – индивидуальный тотал голов Франции меньше 5. Коэффициент должен быть рабочим», — сказал Неценко.



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