Эксперты назвали шансы Кокорина и Мамаева сыграть за Россию в отборе Евро-2020

Вчера, 9 сентября, сборная России победила Казахстан и практически обеспечила себе право сыграть на Евро-2020. За четыре тура до конца отборочного турнира команда Станислава Черчесова опережает ближайшего преследователя на 8 очков.



Букмекеры принимают ставки на возможный вызов в сборную Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в скором времени выйдут на свободу по УДО. Поставить на то, что Кокорина вызовут в сборную России для подготовки к одному из оставшихся матчей отборочного турнира Евро-2020, можно с коэффициентом 5.80. Это примерно 17% вероятности. Сделать ставку на то, что этого не случится, можно за 1.1 (83%).



Шансы Павла Мамаева аналитики оценили на порядок ниже. Вероятно, это связано с тем, что пока неизвестно, где футболист продолжит карьеру. Поставить на то, что Мамаева вызовут в сборную, можно за 10.00 (9%). Сделать ставку на то, что Черчесов не станет вызывать Мамаева, можно с коэффициентом 1.02 (91%).



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