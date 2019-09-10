Букмекеры назвали шансы России выиграть Евро-2020. Они выше, чем у многих других

Вчера, 9 сентября, сборная России победила Казахстан со счётом 1:0 и практически обеспечила себе право сыграть на Евро-2020. Единственный гол на 89-й минуте встречи забил Марио Фернандес. За четыре тура до конца отборочного турнира команда Станислава Черчесова опережает ближайшего преследователя на 8 очков.



По мнению букмекеров, команда Станислава Черчесова находится примерно на 10-м месте по шансам на победу на Евро-2020. Поставить на то, что это случится, можно с коэффициентом 50.0. Это соответствует вероятности 2%. Таким же коэффициентом аналитики оценили шансы Швейцарии. Ниже котируется победа таких сборных, как Сербия (70.0, 1,5%), Польша (100.0, 1%), Украина (125.0, 0,8%) и ряд других стран.



По оценке аналитиков, фаворит предстоящего турнира — сборная Франции. Поставить на победу действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 4.5 (вероятность — 22%). В числе вероятных победителей также сборные Англии (5.0, 18%), Испании (6.5, 15%), Бельгии (7.0, 13%), Германии (8.0, 12%) и Нидерландов (10.0, 10%).



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