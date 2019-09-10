Марат Сафин будет комментировать на Первом канале — стали известны шансы

В ночь с 8 на 9 сентября по мск Даниил Медведев в пяти партиях уступил Рафаэлю Надалю в финале US Open 2019 — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Матч в прямом эфире показывал Первый канал, одним из комментаторов был известный в прошлом российский теннисист Марат Сафин.
Бывший теннисист получил положительные отзывы о своей работе. БК «Лига Ставок» предложила своим клиентам поставить на возможное включение Сафина в штат Первого канала.
Поставить на то, что Сафин войдет в штат телеканала до 31 декабря 2020 года, можно с коэффициентом 10.0. Это соответствует вероятности 10%. За 20.0 (5%) можно поставить на то, что бывший теннисист прокомментирует хотя бы один из матчей футбольного Евро-2020.
Кроме того, букмекер предложил линию на возможное получение премии ТЭФИ бывшим теннисистом.
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