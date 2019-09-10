Эксперты оценили шансы Медведева стать 1-й ракеткой мира. Ждём его на вершине!
В ночь с 8 на 9 сентября по московскому времени Даниил Медведев в пяти партиях уступил Рафаэлю Надалю в финале US Open — 2019 — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. После этого турнира россиянин поднялся на четвертое место в рейтинге лучших теннисистов мира.
БК «Лига Ставок» предложила своим клиентам поставить на то, станет ли Медведев лучшим в мире в ходе своей карьеры. Поставить на то, что Медведев станет первой ракеткой мира, можно с коэффициентом 2.00. Это соответствует вероятности 47%. Сделать ставку на то, что россиянин всё же не дотянется до вершины, можно за 1.75 (53%).
Кроме того, эксперты назвали шансы Марата Сафина получить премию ТЭФИ за комментарий финального поединка US Open — 2019 между Медведевым и Надалем.
Медведев – будущее российского тенниса? Пока он слишком слаб
«Шансов почти нет». Эксперты оценили перспективы Даниила на турнирах «Большого шлема» в 2020 году.
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