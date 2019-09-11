Почти 500 россиян стали миллионерами благодаря лотереям в 2019 году

В первом полугодии 2019 года 490 граждан России выиграли в лотерею больше 1 млн рублей. При этом призовой фонд государственных лотерей за этот период вырос на 23% и составил 17,5 млрд рублей.



«В первую очередь после выигрыша люди обычно закрывают кредиты, вторую строчку трат лотереи занимает покупка жилья, третью – путешествия», — заявил директор по продажам «Столото» Роман Роменский.



В среднем в год российские игроки тратят на покупку лотерейных билетов 334 рубля. Это совсем немного. К примеру, в США этот показатель составляет 12,5 тыс. рублей. По объёму продаж лотерейных билетов Россия занимает 37-е место в мире.



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