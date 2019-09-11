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Австралия — Чехия: прогноз Владимира Гомельского на матч ЧМ-2019 по баскетболу

Австралия — Чехия: прогноз Владимира Гомельского на матч ЧМ-2019 по баскетболу
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Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч 1/4 финала мужского Кубка мира по баскетболу 2019 года Австралия — Чехия.

Ставка: победа Австралии минимум в 12 очков за 2.12.

«В этой паре есть явный фаворит — Австралия. Мне кажется, что чехи уже прыгнули выше головы. Для них предстоящая игра будет проходить без всякого психологического давления. В этом и состоит их единственный шанс.

Конечно, игра лидера чешской сборной Саторанского приносит эстетическое удовольствие. Партнёры у него выросли в классе. Но оказывать серьёзное сопротивление Австралии на протяжении 40 минут игры просто нечем. У австралийцев обратите внимание на защитника Миллса, форварда Инглса и центрового Бэйнса.

Прогноз: победа Австралии с преимуществом не менее 12 очков. Общий тотал — не более 157 очков», — сказал Гомельский.

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