Эксперты назвали шансы Комличенко сыграть за Россию в 2019 году

Форварда клуба «Млада Болеслав» Николая Комличенко уже дважды вызывали на отборочные матчи сборной России по футболу, но пока нападающий так и не дебютировал в главной команде страны.



Букмекеры принимают ставки на то, состоится ли дебют Комличенко в сборной России в 2019 году. Поставить на то, что нападающий сыграет за национальную команду до конца года, можно с коэффициентом 2.30. Это соответствует вероятности 42%. Сделать ставку на то, что дебют так и не состоится, можно за 1.55 (58%).



Сборная России сыграет против Шотландии и Кипра в октябре 2019 года, а затем против Бельгии и Сан-Марино в ноябре. Перед сентябрьским сбором Станислав Черчесов говорил, что для Комличенко предстоящий сбор — определяющий в плане перспектив в составе сборной России.



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