Проигрыш С.Уильямс в финале US Open лишил клиента букмекера 950 тыс. рублей
Клиент букмекерской компании «Фонбет» составил экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.39. Он поставил на победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе, а также на то, что Серена Уильямс в финале US Open 2019 выиграет хотя бы один сет у Бьянки Андрееску. Сумма пари составила 951 тыс. рублей.
Хабиб свою задачу выполнил, победив Порье удушающим приёмом в 3-м раунде поединка. А вот Серена не смогла взять ни сета. Во втором сете американке удалось отыграться со счёта 1:5, но затем она проиграла два гейма подряд, а вместе с ними и матч.
Таким образом, ставка игрока оказалась неудачной. Он потерял 950 тыс. рублей.
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